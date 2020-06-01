Даниил Вовченко принял квалификационное предложение «Северстали»

Нападающий Даниил Вовченко принял квалификационное предложение череповецкой «Северстали», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. 24-летний хоккеист заключил с клубом новый двусторонний контракт на два сезона.



В прошедшем регулярном чемпионате нападающий принял участие в 42 матчах, записав на свой счёт 22 (5+11) балла при показателе полезности «0» и 26 минутах штрафного времени. Вовченко проводил на площадке 16 минут и 48 секунд за матч.



Вовченко отыграл за «Северсталь» уже пять сезонов. Его личный рекорд — 29 (13+16) баллов в чемпионате-2016/2017.

Напомним, «Северсталь» не сумела попасть в плей-офф сезона-2019/2020. Розыгрыш Кубка Гагарина был остановлен после первого раунда плей-офф из-за коронавируса.