Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Даниил Вовченко принял квалификационное предложение «Северстали»

Даниил Вовченко принял квалификационное предложение «Северстали»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Даниил Вовченко принял квалификационное предложение череповецкой «Северстали», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. 24-летний хоккеист заключил с клубом новый двусторонний контракт на два сезона.

В прошедшем регулярном чемпионате нападающий принял участие в 42 матчах, записав на свой счёт 22 (5+11) балла при показателе полезности «0» и 26 минутах штрафного времени. Вовченко проводил на площадке 16 минут и 48 секунд за матч.

Вовченко отыграл за «Северсталь» уже пять сезонов. Его личный рекорд — 29 (13+16) баллов в чемпионате-2016/2017.

Напомним, «Северсталь» не сумела попасть в плей-офф сезона-2019/2020. Розыгрыш Кубка Гагарина был остановлен после первого раунда плей-офф из-за коронавируса.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020