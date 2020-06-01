Данил Файзуллин подписал новый контракт с «Амуром»
Нападающий Данил Файзуллин принял квалификационное предложение хабаровского «Амура», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. 26-летний хоккеист заключил двусторонний контракт на два сезона.
В прошедшем регулярном чемпионате нападающий принял участие в 51 матче, записав на свой счёт 17 (4+13) очков при показателе полезности "+8" и четырёх минутах штрафного времени. Файзуллин проводил на площадке 17 минут и 9 секунд за матч.
Файзуллин провёл в составе «Амура» три сезона. Ранее нападающий также выступал за казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».
Напомним, «Амур» не сумел попасть в плей-офф сезона-2019/2020. Розыгрыш Кубка Гагарина был остановлен после первого раунда плей-офф из-за коронавируса.
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