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Президент «Питтсбурга» помог телеоператору, избитому во время протестов

Президент «Питтсбурга» помог телеоператору, избитому во время протестов
Хоккей / НХЛ 0

Президент клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Дэвид Морехаус оказал помощь телеоператору одного из местных телеканалов, сообщает Canoe.com.

Телеоператор Ян Смит занимался съёмкой протестов в Питтсбурге, когда на него было совершено нападение. Участники протестов избили Смита и разбили его камеру. Президент «Питтсбурга» оказался неподалёку и оказал помощь, доставив Смита на близлежающую клубную арену, откуда вызвал скорую помощь. Оператор отделался синяками и ушибами, не получив серьёзных травм.

Напомним, сезон НХЛ временно прерван из-за коронавируса. Регулярный чемпионат доигран не будет, в плей-офф сыграют 24 клуба.

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