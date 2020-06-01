Президент «Питтсбурга» помог телеоператору, избитому во время протестов

Президент клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Дэвид Морехаус оказал помощь телеоператору одного из местных телеканалов, сообщает Canoe.com.



Телеоператор Ян Смит занимался съёмкой протестов в Питтсбурге, когда на него было совершено нападение. Участники протестов избили Смита и разбили его камеру. Президент «Питтсбурга» оказался неподалёку и оказал помощь, доставив Смита на близлежающую клубную арену, откуда вызвал скорую помощь. Оператор отделался синяками и ушибами, не получив серьёзных травм.



Напомним, сезон НХЛ временно прерван из-за коронавируса. Регулярный чемпионат доигран не будет, в плей-офф сыграют 24 клуба.



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