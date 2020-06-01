Комментатор MSG: я бы отдал «Харт Трофи» Панарину, «Рейнджерс» вышли бы в плей-офф

Комментатор MSG Джо Мичелетти выразил мнение, что «Харт Трофи» по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги должен получить российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Я уверен, что „рейнджеры“ вышли бы в плей-офф, если бы регулярный чемпионат был доигран до конца. Они отлично разогнались. Панарин стал бы важной частью успеха. Конечно, я немного предвзят, потому что смотрю каждый матч „рейнджеров“, но я отдал бы „Харт“ Панарину», — приводит слова Мичелетти Canoe.com.
Напомним, сезон Национальной хоккейной лиги временно прерван из-за коронавируса. Регулярный чемпионат решено не доигрывать, в плей-офф сыграют 24 клуба. «Нью-Йорк Рейнджерс» примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли.
Ранее Панарин показал, как занимается ремонтом на карантине.
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