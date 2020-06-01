СКА обменял Александра Дергачёва в «Витязь»

Хоккейный клуб СКА обменял нападающего Александра Дергачёва в подольский «Витязь», взамен получив денежную компенсацию, информирует в «Твиттере» пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 23-летний Дергачёв принял участие в 26 матчах за основную команду СКА, записав на свой счёт 3 (1+2) балла при показателе полезности "-2" и 6 минутах штрафного времени. Форвард проводил на площадке 12 минут и 44 секунды за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Дергачёв участия не принимал.



Дергачёв был выбран СКА на драфте юниоров в 2013 году и стал первым задрафтованным хоккеистом, сыгравшим в основном составе клуба.



Помимо выступлений за клуб из Санкт-Петербурга в сезоне-2017/2018 нападающий также защищал цвета московского «Спартака». По окончании сезона Дергачёв вновь вернулся в СКА.