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«Амур» расторг контракты с Карповым и Каблуковым, которых выменял из СКА

«Амур» расторг контракты с Карповым и Каблуковым, которых выменял из СКА
Хоккей / КХЛ 0

Хабаровский «Амур» расторг контракты с нападающими Максимом Карповым и Ильёй Каблуковым, информирует в «Твиттере» пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Несколько дней дней назад хабаровский клуб выменял форвардов из СКА.

28-летний Карпов в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 54 матчах, записав на свой счёт 15 (8+7) баллов при показателе полезности "+9" и шести минутах штрафного времени. Форвард проводил на площадке 13 минут и 8 секунд за матч. В трёх встречах Кубка Гагарина Карпов очков не набрал.

32-летний Каблуков в 48 матчах регулярки сделал три результативных передачи при показателе полезности "+5" и 43 минутах штрафного времени. Форвард проводил на льду 13 минут и 41 секунду за матч. В плей-офф Каблуков не играл.

Источник: нападающие Карпов, Каблуков и Швырёв продолжат карьеру в «Магнитке»
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