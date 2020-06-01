Трикозов: новой академией «Авангарда» все впечатлены. Здесь так много всего

Капитан и лучший снайпер «Авангарда»-2004 Глеб Трикозов рассказал о клубной академии.



«Конечно, новой академией все впечатлены – её масштабами, возможностями. Здесь так много всего: хорошее питание, несколько спортивных залов. Мы с парнями, когда хотим подтянуть физику, чаще всего ходим в тренажёрный зал, а когда хотим немного расслабиться, восстановиться – идём в игровой. Кидаем там мяч, в футбол играем. Я больше всего нахожусь именно в тренажёрке, потому что хочу быть очень хорошо подготовленным физически. Ещё ходим в сауну – это полезно для восстановления мышц. Слышал, что есть даже барокамера, но сам там пока не бывал.



Меня обещали в этом году взять на сборы с командой МХЛ. Жду этого, было бы здорово набраться опыта, поучиться у старших парней, дотянуться до их уровня и расти в хоккейном плане. Хочу прогрессировать, получить шанс поиграть в молодёжке перед выпуском. Других планов пока нет – не люблю думать наперёд, предпочитаю жить в реальности. Всё происходит так, как должно. В августе мне будет 16 лет, и если мне предложат контракт в течение сезона, я, конечно, соглашусь. Я не хочу никуда уезжать, хочу расти в своём городе, при своих друзьях, родителях, не хочу отдаляться от этого всего», — цитирует игрока официальный сайт «Авангарда».