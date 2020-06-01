Чернышенко возглавил оргкомитет ЧМ-2023 по хоккею. Ему помогут Третьяк и Ротенберг

Правительство России объявило о создании организационного комитета чемпионата мира по хоккею в Санкт-Петербурге и молодёжного ЧМ в Омске и Новосибирске, оба турнира должны пройти в 2023 году.



Оргкомитет возглавил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, ранее занимавший пост президента Континентальной хоккейной лиги. Его заместителями назначены помощник президента России Игорь Левитин и министр спорта Олег Матыцин. Также в комитет вошли губернатор Омской области Александр Бурков, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент Федерации хоккея России и Владислав Третьяк и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. Всего в составе комитета 29 человек.

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