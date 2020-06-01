Полищук: Ржига — неплохой вариант для «Барыса», он знаком с менталитетом

Бывший форвард сборной Казахстана Фёдор Полищук поделился мнением о поиске нового главного тренера для «Барыса».



Сейчас пока ещё непонятно, каким будет бюджет клуба. Отсюда, наверное, уже руководство и будет думать. Может быть, это будет иностранный специалист или наш тренер. Моё мнение, в штабе обязательно должны быть казахстанские тренеры, которые сами были в системе «Барыса» или прошли отечественную хоккейную школу, которые будут переживать за команду и сборную страны. Всё-таки иностранные тренеры, как и иностранные игроки, не будут переживать, потому что это не их страна. По моему мнению, в тренерском штабе обязательно нужен человек из Казахстана.



Ржига? Что касается Милоша Ржиги, то многие ребята, например Дима Уппер и Костя Руденко, работали с ним, когда ещё он был в «Атланте». Это хороший специалист, который понимает русский язык, может общаться с игроками и, думаю, уже знаком с менталитетом. Он довольно много поработал в разных командах КХЛ, и в этом есть свой плюс. Наверное, это неплохой вариант. Здесь всё будет зависеть и от финансовой составляющей», — цитирует Полищука Sports.kz.