Capitals Outsider: в 1980-х играли худшие вратари, но Овечкин не смог бы уехать из СССР

Фанатское издание Capitals Outsider оценило гипотетическую перспективу для Александра Овечкина выступать в НХЛ в одно время с Уэйном Гретцки, чтобы напрямую сравниться с ним по количеству забитых голов.



«Легко предположить, что если бы Овечкин родился, например, в 1960-м — на год раньше Гретцки, то забивал бы намного больше, чем сейчас. Но он совершенно точно не был бы тем же игроком, которого мы знаем. Сам Александр упоминал о весе клюшки Уэйна, которую он ему подарил, — старые клюшки намного тяжелее. Старыми клюшками было бы намного труднее так мощно бросать. Конечно, те вратари были дырявыми, словно швейцарский сыр, но и правила были другими: был офсайд, если шайба пересекала две линии, не было вратарской «трапеции», а овертаймы играли пять на пять.



В 1980-х он мог бы играть против худших вратарей в истории НХЛ, но куда более реалистично, что Овечкину не разрешили бы покинуть Советский Союз, чтобы играть за границей. Реалистичный сценарий такой, что Ови не был бы таким ярким и разговорчивым, которого мы все любим. Советы это не приветствовали. Он наверняка попал бы в сборную СССР на Олимпиаде-1980, забил бы пару голов американцам и потенциально лишил бы США «Чуда на льду», — отметил автор заметки Бен Самнер.