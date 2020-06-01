«Спартак» обменял в «Металлург» права на Ламикко, взамен получив права на Фрома

Магнитогорский «Металлург» и московский «Спартак» произвели обмен, информирует официальный сайт красно-белого клуба. Клубу из Магнитогорска перешли права на финского форварда Юхо Ламикко, «Спартак» получил права на датского нападающего Матиаса Фрома.



24-летний Ламикко в сезоне-2019/2020 выступал в чемпионате Финляндии за «Кярпят», в 57 матчах записав на свой счёт 51 (22+29) балл при показателе полезности "+30" и 48 минутах штрафного времени. Игрок регулярно выступает за сборную Финляндии.



23-летний Фром в прошедшем сезоне защищал цвета шведского МОДО, за 49 матчей заработав 25 (12+13) очков при показателе полезности "+9" и 46 минутах штрафного времени. В активе игрока несколько вызовов в сборную Дании.