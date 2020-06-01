Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Вы не можете указывать нам, как горевать». Хоккеист «Миннесоты» одобрил протесты в США

«Вы не можете указывать нам, как горевать». Хоккеист «Миннесоты» одобрил протесты в США
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий системы клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Джей Ти Браун поддержал протесты в США из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

«Сегодня я видел, как общество даёт, оплакивает, проповедует, поёт, очищается и требует правосудия. Пока вы не пройдёте по улицам чёрной Америки, вы не можете указывать нам, как горевать. Я горжусь красотой и силой, которые видел сегодня», — написал Браун в «Твиттере».

Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.

Э. Кейн — о расизме: мы должны объединиться в едином порыве гнева, чтобы добиться перемен
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020