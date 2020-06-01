«Вы не можете указывать нам, как горевать». Хоккеист «Миннесоты» одобрил протесты в США

Нападающий системы клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Джей Ти Браун поддержал протесты в США из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда.
«Сегодня я видел, как общество даёт, оплакивает, проповедует, поёт, очищается и требует правосудия. Пока вы не пройдёте по улицам чёрной Америки, вы не можете указывать нам, как горевать. Я горжусь красотой и силой, которые видел сегодня», — написал Браун в «Твиттере».
Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.
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