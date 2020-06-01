Басков — о беспорядках в США: нам всем нужно успокоиться, не играть с огнём
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков поделился мнением о ситуации с протестами в США.
«Посмотрите, что происходит в Миннеаполисе – такое чувство, что все мы смотрим это в кино, а не в новостях по телевизору. Я бы не хотел, чтобы подобное происходило в моей стране, и уверен, что у нас это невозможно, по крайней мере сейчас.
Хотя, видя события в США, становится ясно, как легко это может измениться, как просто нам потерять то, что мы имеем. Поэтому нам всем стоит успокоиться, не разжигать страстей, не играть с огнём. Нам совсем не нужна агрессия на улицах. Любые, даже самые острые, противоречия должны решаться в правовом поле, законными методами и точно не на площадях», – цитирует функционера Tribuna.com.
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