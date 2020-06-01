СКА обменял Дмитрия Кагарлицкого в московское «Динамо»

Петербургский СКА и московское «Динамо» совершили обмен, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. В Москву возвращается нападающий Дмитрий Кагарлицкий, а петербуржцы получили права на защитника Павла Минтюкова, нападающих Даниила Лазутина и Никиту Чибрикова.



30-летний Кагарлицкий в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие только в 36 матчах за СКА. Форвард записал на свой счёт 15 (4+11) баллов при показателе полезности "+1" и 10 минутах штрафного времени. Кагарлицкий проводил на площадке 14 минут и 15 секунд за матч. В Кубке Гагарина нападающий не попадал в состав.



Напомним, сезоном ранее Кагарлицкий уже выступал за «Динамо», набрав 61 (24+37) балл в 61 матче регулярки.

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