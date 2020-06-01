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Кровопусков: быстро договорились с Кагарлицким о пересмотре его контракта

Кровопусков: быстро договорились с Кагарлицким о пересмотре его контракта
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал обмен с петербургским СКА, в результате которого в Москву вернулся нападающий Дмитрий Кагарлицкий.

«Обмен с петербургским СКА состоялся. Дмитрий Кагарлицкий возвращается в «Динамо». Важно, что в этом трансфере помимо клубов был заинтересован и сам хоккеист. Мы общались с Дмитрием и быстро пришли к договорённости о пересмотре его действующего контракта. Решение включить в сделку трёх молодых воспитанников школы далось нелегко. Мы непременно будем следить за их карьерой. Будут ли ещё трансферы в ближайшее время? Тяжело сказать. Скорее нет, чем да. Мы сохранили костяк команды и сделали точечные приобретения. При этом работа на трансферном рынке не заканчивается», — цитирует функционера официальный сайт клуба.

СКА обменял Дмитрия Кагарлицкого в московское «Динамо»
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