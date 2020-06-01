Московское «Динамо» начнёт подготовку к новому сезону 13 июля

Московское «Динамо» 13 июля начнёт подготовку к новому сезону Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщил главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

«Тренировки мы должны начать 13 июля. С 10 июля у нас будет медицинское обследование», – приводит слова Крикунова ТАСС.

Ранее стало известно, что Континентальная хоккейная лига планирует начать новый сезон 2 сентября.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» заняло четвёртое место в Западной конференции. В первом раунде подопечные Владимира Крикунова выбили «Спартак» со счётом 4-2, после чего плей-офф из-за пандемии коронавируса был остановлен.

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