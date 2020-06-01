Каспарайтис: в США никто не говорит про коронавирус, все говорят про забастовки

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился мнением об акциях протеста в США, которые начались после того, как 25 мая в Миннеаполисе полицейский во время задержания убил афроамериканца Джорда Флойда.

«Не опасаются ли новой вспышки коронавируса? Никто уже не знает. Сейчас даже никто не говорит про коронавирус, все говорят про забастовки. Думаю, коронавирус действительно существует и он опасен, но всё это раздуто и политизировано. Не знаю, как в России, но в Америке коронавирус и все эти забастовки перешли в политику. Так что никто не знает, будут ли новые заражения. Посмотрим через пару дней», – приводит слова Каспарайтиса Sport24.

Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.