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С. Стась: Беларуси необходимо иметь представителя в КХЛ. Это нужно для развития хоккея

С. Стась: Беларуси необходимо иметь представителя в КХЛ. Это нужно для развития хоккея
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Гомеля» Сергей Стась поделился мнением об участии белорусского клуба в Континентальной хоккейной лиге.

«Должен ли в КХЛ выступать белорусский клуб? Больше да, чем нет. Не из-за того, что это шанс для молодых. В первую очередь это престиж для страны. Это в целом нужно для развития хоккея. Так что Беларуси необходимо иметь представителя в КХЛ. Конечно, с другой стороны, встает финансовый вопрос. Всё-таки участие в этом турнире достаточно затратно, но что поделать – такой проект.

В то же время не стоит забывать и об Экстралиге. Сильный внутренний чемпионат – сильная сборная. Все об этом говорят. Полностью поддерживаю, на самом деле это так», — приводит слова специалиста Sportarena.com.

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