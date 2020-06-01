Агент Ламикко: ясность с КХЛ появится в течение двух дней

Томи Хаула, агент финского нападающего Юхо Ламикко, оценил возможность перехода хоккеиста в Континентальную хоккейную лигу.

«Вероятно, в течение двух дней появится ясность», — приводит слова агента MTV Uutiset.

Ранее магнитогорский «Металлург» и московский «Спартак» произвели обмен. Клубу из Магнитогорска перешли права на финского нападающего Ламикко, «Спартак» получил права на датского нападающего Матиаса Фрома.

24-летний Ламикко в сезоне-2019/2020 выступал в чемпионате Финляндии за «Кярпят», в 57 матчах записав на свой счёт 51 (22+29) балл при показателе полезности «+30» и 48 минутах штрафного времени. Игрок регулярно выступает за сборную Финляндии.

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