Защитник «Динамо» Мн: если Вудкрофт что-то требует, ты должен выполнить. И неважно как
Защитник минского «Динамо» Дмитрий Знахаренко поделился мнением о главном тренере команды Крэйге Вудкрофте.
«Первое впечатление от знакомства с Вудкрофтом? Оно у меня было несколько лет назад. Был мой первый сезон в «Динамо», я с ним в сборной познакомился. Он профессионал своего дела, занимался тактикой, помогал Дэйву Льюису. Все видеоразборы проводил, помогал защитникам. Кричал, пихал регулярно, хвалил тоже. Очень требовательный, ничего не поменялось с тех пор. Если он что-то требует, ты должен выполнить. И неважно как.
Ожидания от следующего сезона? Всегда самые положительные ожидания. Минимум выйти в плей-офф, а там будет видно. Ожидания абсолютно противоположные прошедшему сезону», — приводит слова Знахаренко пресс-служба клуба.
Мышкин — о минском «Динамо»: Вудкрофт приехал деньги зарабатывать, а не поднимать хоккей
- 1 июня 2020
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