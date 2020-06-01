Фисенко на 30-летие подарили торт с надписью «Условный Фисенко»

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко, который 1 июня отметил свой юбилей — 30 лет, получил в подарок от друзей и близких торт с надписью «Условный Фисенко». Это стало ответом на высказывание председателя совета директоров омского «Авангарда» Александра Крылова о том, что «условный Фисенко не может получать зарплату 45 млн руб в год нигде, кроме КХЛ».
Фото: instagram.com/shumi_agency/
В «Ак Барс» Фисенко перешёл в 2019 году. 30-летний нападающий в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 принял участие в 40 матчах, записав на свой счёт 13 (7+6) баллов при показателе полезности «+4» и 16 минутах штрафного времени. Форвард проводил на льду около 14 минут за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина игрок набрал 2 (0+2) балла.
Ранее сообщалось, что российский нападающий может вернуться в «Авангард», но переход сорвался и Фисенко принял решение остаться в Казани.
- 1 июня 2020
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