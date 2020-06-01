Евгений Малкин подарил сыну на 4-летие баскетбольный мяч с автографом Майкла Джордана

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, показала, какие подарки получил на день рождения сын Никита. Вчера, 31 мая, ему исполнилось 4 года.
«В свои четыре года Никита увлёкся рыбалкой и мечтает бросать, как Майкл Джордан, родители старались как могли. Друзья, спасибо всем за поздравления», — написала Кастерова.
Посмотреть фото можно в аккаунте Анны Кастеровой в «Инстаграме».
В нынешнем сезоне российский форвард провёл 55 матчей, в которых набрал 74 (25+49) очка. Регулярный чемпионат в североамериканской лиге завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент приостановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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