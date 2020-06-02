Ишматов: задача побить рекорд усложнилась, но Овечкина это только раззадорит

Заслуженный тренер России Рафаил Ишматов поделился мнением о шансах форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина превзойти снайперский рекорд Уэйна Гретцки.
«Задача побить рекорд усложнилась, но у Саши такой характер, что это его только раззадорит и ещё больше мотивирует. Важно, что он по-прежнему держит уровень, тащит за собой команду и не утратил способности результативно использовать свой знаменитый бросок, с которым ничего не могут сделать вратари соперников. Уверен, сейчас Овечкин думает только о том, как помочь «Вашингтону» выиграть Кубок Стэнли, а индивидуальные показатели при его отношении к делу ещё будут улучшаться», — приводят слова Ишматова «Известия».
Напомним, из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат лиги был прерван досрочно и не будет доигран. Сезон-2019/2020 будет продолжен с этапа плей-офф.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выиграл «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020. На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 забитых голов, он разделит награду с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.
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