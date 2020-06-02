Пашков: Кагарлицкий — хорошее усиление «Динамо», оно может принести быстрый результат

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал обмен московского «Динамо» с петербургским СКА, в результате которого в Москву вернулся нападающий Дмитрий Кагарлицкий.

«Хорошее усиление московского клуба, оно может принести быстрый результат. Да, в ходе обмена пришлось пожертвовать молодёжью, посмотрим, как она проявит себя в Санкт-Петербурге. Время покажет, кто тут прав. Провал Кагарлицкого в СКА? Для меня его уход был неожиданным. Погнался за журавлём — упустил синицу. С другой стороны, хорошо заработал. Есть минусы, есть плюсы, есть амбиции.

В плюс ли «Динамо» замена Петерссона на Кагарлицкого? Надеюсь, да. Но нужно помнить, что Кагарлицкий потерял сезон, поэтому о его нынешнем уровне трудно судить. Очевидно и то, что Петерссон усилит Ярославль», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.ru.