Пашков: Кагарлицкий — хорошее усиление «Динамо», оно может принести быстрый результат

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал обмен московского «Динамо» с петербургским СКА, в результате которого в Москву вернулся нападающий Дмитрий Кагарлицкий.
«Хорошее усиление московского клуба, оно может принести быстрый результат. Да, в ходе обмена пришлось пожертвовать молодёжью, посмотрим, как она проявит себя в Санкт-Петербурге. Время покажет, кто тут прав. Провал Кагарлицкого в СКА? Для меня его уход был неожиданным. Погнался за журавлём — упустил синицу. С другой стороны, хорошо заработал. Есть минусы, есть плюсы, есть амбиции.
В плюс ли «Динамо» замена Петерссона на Кагарлицкого? Надеюсь, да. Но нужно помнить, что Кагарлицкий потерял сезон, поэтому о его нынешнем уровне трудно судить. Очевидно и то, что Петерссон усилит Ярославль», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.ru.
- 2 июня 2020
-
01:00
-
00:53
-
00:48
-
00:38
-
00:20
- 1 июня 2020
-
23:50
-
23:35
-
22:59
-
22:28
-
21:56
-
21:41
-
20:54
-
19:59
-
19:34
-
19:00
-
18:54
-
18:31
-
17:52
-
17:38
-
16:43
-
16:35
-
16:33
-
16:01
-
15:21
-
15:11
-
14:44
-
14:35
-
14:00
-
13:41
-
13:16
-
12:52
-
12:40
-
12:18
-
11:44
-
11:17