Задоров: расстраивает, что в России начинают не красиво высказываться о ситуации в США

Российский защитник клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров выразил сожаление о сложившейся ситуации в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полицейских, а также рассказал, что ему грустно видеть поведение некоторых коллег, которые пытаются пропиариться на этом.

«Дорогие друзья, я с огромным сожалением и болью в сердце наблюдаю за тем, что происходит во многих городах Америки. Я осуждаю расизм в абсолютно любых его проявлениях, так же как я осуждаю и насилие. Люди, которые позволяют себе любое проявление расизма или даже намёк на это отвратительное всему сущему явление не были и никогда не будут в моём окружении — будь то личное или профессиональное.



Но вот что меня тоже очень расстраивает, это то, что у меня на родине, в России, находятся люди, которые в силу своих комплексов, я уж не знаю каких — может быть в силу комплекса профессиональной несостоятельности, каких то проблем с алкоголем может быть, мы все к этому относимся с пониманием — особенно после увольнения, а может у человека не всё хорошо в … ну вы понимаете, начинают не очень красиво высказываться. И не только обо мне, но и о моих товарищах. Так вот такие подленькие тычки меня тоже очень расстраивают. Прежде всего, расстраивают потому, что это мои коллеги, к которым я относился с уважением и всегда был рад сойтись в открытом игровом поединке. Так вот поведение их не соответствует тем прямым и честным отношениям, к которым я привык на льду, да и вне площадки. Грустно видеть, как своё достоинство они готовы поменять на, даже не подачку — а возможность подачки, как они отчаянно пытаются пропиариться на большой трагедии, да ещё и подлить масла в огонь. Так вот им я бы посоветовал успокоиться и подыскать себе работу. Будет чем заниматься, не всё ж о нас горемычных думать», — написал Задоров.

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25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб на улицах американского Миннеаполиса в результате действий полицейских. Инцидент произошёл на глазах прохожих. Флойд отказался выполнить требование стражей порядка покинуть автомобиль и оказал им сопротивление. После этого один из полицейских надел на него наручники, после чего прижал Джорджа к земле коленом, которым надавил на шею, и удерживал в таком положении несколько минут.



Мужчина просил полицейского отпустить и кричал, что задыхается, но полицейский на просьбу не откликался. Через какое-то время Джордж потерял сознание. Вызвали скорую, однако врачи уже не смогли помочь пострадавшему. После этого массовые беспорядки из-за смерти Флойда охватили более 20 штатов США.