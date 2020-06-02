Овечкин: покойся с миром, Джордж Флойд

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин присоединился к скорбящим по афроамериканцу Джорджу Флойду, который 25 мая был убит полицейским в США.
«Покойся с миром, Джордж Флойд. Так грустно наблюдать то, что сейчас происходит повсеместно. Для нас очень важно уважать и любить друг друга, и не важно, как мы выглядим. Нужно научиться слушать и измениться. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности. Заботьтесь друг о друге и своей семье», — написал Овечкин в «Твиттере».
25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб на улицах американского Миннеаполиса в результате жестоких действий полицейских. Инцидент произошёл на глазах прохожих. Флойд отказался выполнить требование стражей порядка покинуть автомобиль и оказал им сопротивление. После этого один из полицейских надел на него наручники, после чего прижал Джорджа к земле коленом, которым надавил на шею, и удерживал в таком положении несколько минут.
Мужчина просил полицейского отпустить и кричал, что задыхается, но полицейский на просьбу не откликался. Через какое-то время Джордж потерял сознание. Вызвали скорую, однако врачи уже не смогли помочь пострадавшему. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.
- 2 июня 2020
-
06:30
-
04:03
-
01:00
-
00:53
-
00:48
-
00:38
-
00:20
- 1 июня 2020
-
23:50
-
23:35
-
22:59
-
22:28
-
21:56
-
21:41
-
20:54
-
19:59
-
19:34
-
19:00
-
18:54
-
18:31
-
17:52
-
17:38
-
16:43
-
16:35
-
16:33
-
16:01
-
15:21
-
15:11
-
14:44
-
14:35
-
14:00
-
13:41
-
13:16
-
12:52
-
12:40
-
12:18