Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Миллер: я никогда не был полностью принят ни чёрным, ни белым сообществом

Миллер: я никогда не был полностью принят ни чёрным, ни белым сообществом
Хоккей / НХЛ 0

Защитник системы «Нью-Йорк Рейнджерс» и уроженец Миннесоты К’Андре Миллер после гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе поделился мнением о дискриминации чернокожих в США.

«После бессмысленной гибели Джорджа Флойда от рук полицейского мирные протесты и беспорядки оказались в центре внимания для всех нас. Я хочу выразить растущую обеспокоенность по поводу безопасности наших цветных граждан, особенно в моём родном штате, учитывая недавние события. Я поддерживаю движение Black Lives Matter.

Я никогда не был полностью принят ни чёрным, ни белым сообществом. В течение многих лет я был единственным цветным в моих командах. Я был мишенью из-за моего цвета кожи, когда выступал в юниорской лиге, но боролся и не хотел сдаваться из-за любви к игре.

Когда меня выбрали «Рейнджерс», это определялось не моим цветом кожи, а спортивным мастерством и характером. Так должно быть всегда. Пришло время действовать, настало время перемен. Нужно судить о чернокожих, основываясь на том, кто мы, а не как выглядим», – написал Миллер в «Твиттере».

В апреле 2020 года Миллер сам подвергся расистским оскорблениям. «Рейнджерс» запланировали видеоконференцию с хоккеистом, куда должны были допустить первых 500 болельщиков. Однако чат был быстро сорван после того, как начали появляться комментарии расистского характера. В клубе заявили, что чат взломали хакеры.

Защитник «Рейнджерс» Труба заступился за подвергнутого расистским оскорблениям партнёра
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020