Миллер: я никогда не был полностью принят ни чёрным, ни белым сообществом

Защитник системы «Нью-Йорк Рейнджерс» и уроженец Миннесоты К’Андре Миллер после гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе поделился мнением о дискриминации чернокожих в США.

«После бессмысленной гибели Джорджа Флойда от рук полицейского мирные протесты и беспорядки оказались в центре внимания для всех нас. Я хочу выразить растущую обеспокоенность по поводу безопасности наших цветных граждан, особенно в моём родном штате, учитывая недавние события. Я поддерживаю движение Black Lives Matter.



Я никогда не был полностью принят ни чёрным, ни белым сообществом. В течение многих лет я был единственным цветным в моих командах. Я был мишенью из-за моего цвета кожи, когда выступал в юниорской лиге, но боролся и не хотел сдаваться из-за любви к игре.



Когда меня выбрали «Рейнджерс», это определялось не моим цветом кожи, а спортивным мастерством и характером. Так должно быть всегда. Пришло время действовать, настало время перемен. Нужно судить о чернокожих, основываясь на том, кто мы, а не как выглядим», – написал Миллер в «Твиттере».

В апреле 2020 года Миллер сам подвергся расистским оскорблениям. «Рейнджерс» запланировали видеоконференцию с хоккеистом, куда должны были допустить первых 500 болельщиков. Однако чат был быстро сорван после того, как начали появляться комментарии расистского характера. В клубе заявили, что чат взломали хакеры.