Ковальчук: странное начало лета в этом високосном году. Мир сошёл с ума!

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук опубликовал пост в «Инстаграме», сопроводив его семейной фотографией.

«Странное начало лета в этом високосном году… Мир сошёл с ума!!! Берегите семью, детей, близких, уважайте друг друга!!! С праздником всех!!! P.S. В это страшное и непростое время важно оставаться людьми», — написал Ковальчук, добавив к посту хештег #деньзащитыдетей.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Ильи Ковальчука.

В этом сезоне 37-летний Ковальчук сыграл за три команды НХЛ. Российский форвард начинал сезон в «Лос-Анджелес Кингз», продолжил — в «Монреаль Канадиенс», а теперь он игрок «Вашингтона». За «Кэпиталз» Илья сыграл семь матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка. Регулярный чемпионат НХЛ завершён из-за пандемии коронавируса. Сезон для «Вашингтона» должен возобновить групповым этапом, в котором примут участие четыре лидера Восточной конференции.