Агент Киселёв: «Динамо» Мн работает над привлечением главных проспектов в свою программу

Агент Святослав Киселёв прокомментировал интерес минского «Динамо» к молодым белорусам, играющим за океаном. В их число входят защитник Владислав Колячонок, а также форварды Алексей Протас и Егор Шарангович.
«Сейчас очень осторожно, очень аккуратно, чтобы ни в коем случае не навредить, „Динамо“ ведёт проработку вопроса возможности привлечения главных проспектов в свою программу. Речь не только о Протасе, но и о Колячонке, и о Шаранговиче. Если бы „зубры“ нашли консенсус, точки соприкосновения с клубами Национальной хоккейной лиги, то всё могло бы получиться.
Если бы не пандемия, в сентябре ребята поехали бы в тренинг-кэмпы. Но сейчас этого ничего не будет. И когда начнётся сезон в АХЛ у того же Егора Шаранговича, тоже абсолютно неясно. Стартует ли он в декабре или даже стартует ли вообще, опять же непонятно. Ведь в Американской хоккейной лиге порядка половины клубов не аффилированы с клубами НХЛ, их бюджеты формируются из коммерческих доходов, которых сейчас нет, отсюда вообще возникает вопрос по следующему сезону. Там может быть и локаут — всё может быть», — цитирует Киселёва пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.
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