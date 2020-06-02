Хассан Саид: когда Знарок приходит в зал, игроки стараются побыстрее убежать

Тренер «Спартака» по физподготовке Хассан Саид рассказал о занятиях с главным тренером красно-белых Олегом Знарком.
«Он попросил в первой половине сезона заниматься с ним, и это здорово. Это полезный пример для игроков. Когда видишь, что человек, который столько выиграл, работает над собой, это наталкивает на определённые мысли. Забавно, что, когда Олег Валерьевич приходит в зал, а там кто-то занимается из игроков, они стараются побыстрее убежать.
Видно, что это человек, который в своё время много работал с Владимиром Юрзиновым. Когда начинается рабочий процесс, у Олега Валерьевича становится серьёзное лицо и он начинает правильно работать и заниматься. Мы часто общаемся. Так было и в прошлом году, когда мы узнали, что Олег Валерьевич будет главным тренером. Мы с ним созвонились и поговорили относительно наших планов. У него были свои идеи, у меня – свои. Такие разговоры очень полезны. У главного тренера огромная ответственность, и мне было приятно, что он ко мне прислушивался. Мы понимаем друг друга и сейчас созваниваемся через день», – цитирует Саида пресс-служба московского клуба.
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