Перрон: хоккей вернётся? Мы пока очень далеки от этого. А выход в плей-офф надо заслужить

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон негативно оценил реакцию средств массовой информации о планах НХЛ возобновить приостановленный сезон.
«Я был очень удивлён реакцией СМИ, которые заявили, что хоккей вернётся. На самом деле это не совсем так, нет. Мы далеки от этого. Я не хочу сказать, что этого не произойдёт, но пока все в ожидании. Есть много вещей, которые мне не нравятся. Например, меня не соблазняет перспектива проходить тестирование каждый день.
А что касается формата расширенного плей-офф, то мне куда больше нравится обычный вариант с 16 командами. Не хочу обидеть фанатов «Монреаля», но выход в плей-офф нужно заслужить! А для некоторых команд новый формат изменил буквально всё. Тот же «Питтсбург» был на два очка позади «Филадельфии» и боролся за попадание в первую четвёрку, но теперь ему придётся сыграть дополнительный раунд против тех же «Канадиенс». А у «хабов» есть хоккеисты, которые могут удивить. Против Кэри Прайса и Ши Уэбера никогда не было весело играть», — сказал Перрон в подкасте On Jase.
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