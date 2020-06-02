Михаил Воробьёв — о «Салавате»: не знаю, кто пускает такие слухи о переходе

Нападающий системы «Филадельфии Флайерз» Михаил Воробьёв прокомментировал информацию о продолжении карьеры в «Салавате Юлаеве».

«Никак не могу это прокомментировать. У меня есть действующий контракт. Не знаю, как продолжится сезон в НХЛ. Если его возобновят, то я физически не смогу здесь выступать, потому что сезон будет закончен перед Новым годом. Не знаю, кто пускает такие слухи о переходе.

Есть ли интерес Уфы? По поводу контракта мы не разговаривали. А так… Я же каждое лето приезжаю в Уфу, общаемся с руководством. Каких-то конкретных разговоров мы ещё не вели. Если честно, я ещё не думал. Были предложения от разных клубов. Когда закончится сезон и контракт с командой, то буду дальше думать и принимать решение», — цитирует Воробьёва «Горобзор».