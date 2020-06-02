Пятым легионером «Сибири» стал экс-нападающий «Магнитки» Эрик О'Делл

Новичком «Сибири» стал канадский нападающий Эрик О'Делл, сообщается в официальном «твиттере» новосибирского клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.
Эрик родился в Оттаве, где и начал заниматься хоккеем. Играл в лигах CJHL, OHL, AHL и NHL. В КХЛ дебютировал в 2015 году в составе ХК Сочи, за который выступал три сезона подряд, после чего перешёл в магнитогорский «Металлург», где и провёл минувший чемпионат.
В прошлом сезоне 29-летний нападающий принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив шесть шайб и сделав 11 результативных передач. В пяти матчах плей-офф О'Делл не отметился результативными действиями.
О`Делл — бронзовый призёр Олимпийских игр-2018 в составе сборной Канады, там же он стал лучшим игроком по показателю выигранных вбрасываний (70.24%).
Эрик стал пятым легионером в новосибирской команде, присоединившись к голкиперу Харри Сятери, защитнику Юрки Йокипакке, а также нападающим Микаэлю Руохамаа и Юусо Пуустинену.
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