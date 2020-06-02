Sportsnet: где голоса Кросби или Макдэвида? Белые спортсмены не хотят говорить о расизме

Обозреватель Sportsnet Донован Беннетт критически оценил реакцию белых спортсменов на проявления расовой несправедливости, в результате которых в последние дни по всей Северной Америке были публичные беспорядки.



«Заслуживает внимания один из аспектов реакции на события: белые спортсмены и спортивные деятели молчат, хотя их слова могли бы изменить ситуацию. С призывом к ним обратился нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн. Конечно, некоторые белые спортсмены не нуждались в подсказке и сделали заявления — в их числе Стив Керр, Меган Рапино и Крис Лонг, но эта группа просто недостаточно велика. Нужны последовательные голоса поддержки. Это огромная упущенная возможность для дела установления расовой справедливости. Представьте себе, насколько мощным было бы, если бы белые люди использовали всю свою силу и платформы, даже с риском выглядеть непрезентабельно для других белых людей.



Кейн упомянул Сидни Кросби и Тома Брэйди, но он мог бы назвать и Коннора Макдэвида или Майка Траута. Из 38 белых спортсменов в списке топ-100 от Forbes только шестеро высказались относительно расизма. Представьте, если игрок или генеральный менеджер клуба НХЛ сказал бы: «Мы бойкотируем Миннесоту как место, где мы можем играть. Заставите нас только через суд». Слишком радикально? А если наоборот? Если они скажут: «Мы требуем, чтобы Миннесота стала городом, где мы будем играть, чтобы мы начали процесс примирения и обеспечить экономически импульс городу»?



Канадцы, возможно, захотят сформулировать это как проблему Америки, но дело не только в этом. В Торонто полиция в 20 раз чаще стреляет в чернокожих. Пока ещё зияет пустота в тех вопросах, где должны быть голоса белых спортсменов. Из пяти самых популярных белых канадских спортсменов ни один не опубликовал публичного заявления в «Твиттере» и не поделился собственными мыслями. Да, были твиты от Блейка Уилера, Остона Мэттьюса, Анже Копитара, но эти голоса слишком малы и разрозненны. Где канадские игроки? Где их голоса?» — отметил Беннетт.

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