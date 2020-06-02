Константин Кольцов: будем готовить игроков для КХЛ, ориентируясь на принципы Вудкрофта

Главный тренер «Динамо-Молодечно» Константин Кольцов прокомментировал назначение в клуб.

«Раздумывал над предложением недолго. Принятие решения зависело от того, от чего мы будем отталкиваться в будущем. От ребят, которые будут в команде. Будем очень тесно сотрудничать с минским «Динамо», развивать игроков и готовить их для выступления в КХЛ. Это первоочередная задача.

Работа по комплектованию уже потихоньку идёт, разговариваем с ребятами. Но, опять же, многое будет зависеть от ситуации в минском «Динамо». Нам нужно понять, сколько игроков у нас не хватает, кто из них в будущем может усилить столичный клуб. В ближайшее время встретимся с его руководством и обсудим перспективы Молодечно.

При подписании хоккеистов мы должны ориентироваться на принципы работы штаба Крэйга Вудкрофта. Это, к слову, одна из главных причин, почему я согласился работать в «Динамо-Молодечно». Мне понравилась эта идея. Это правильно. Если команда играет в КХЛ, то должен быть фарм-клуб, который готовит игроков по единой системе, а не играет сам по себе», – цитирует Кольцова пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.