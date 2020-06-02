Константин Кольцов: будем готовить игроков для КХЛ, ориентируясь на принципы Вудкрофта

Главный тренер «Динамо-Молодечно» Константин Кольцов прокомментировал назначение в клуб.
«Раздумывал над предложением недолго. Принятие решения зависело от того, от чего мы будем отталкиваться в будущем. От ребят, которые будут в команде. Будем очень тесно сотрудничать с минским «Динамо», развивать игроков и готовить их для выступления в КХЛ. Это первоочередная задача.
Работа по комплектованию уже потихоньку идёт, разговариваем с ребятами. Но, опять же, многое будет зависеть от ситуации в минском «Динамо». Нам нужно понять, сколько игроков у нас не хватает, кто из них в будущем может усилить столичный клуб. В ближайшее время встретимся с его руководством и обсудим перспективы Молодечно.
При подписании хоккеистов мы должны ориентироваться на принципы работы штаба Крэйга Вудкрофта. Это, к слову, одна из главных причин, почему я согласился работать в «Динамо-Молодечно». Мне понравилась эта идея. Это правильно. Если команда играет в КХЛ, то должен быть фарм-клуб, который готовит игроков по единой системе, а не играет сам по себе», – цитирует Кольцова пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.
- 2 июня 2020
-
14:38
-
14:14
-
14:10
-
14:05
-
13:55
-
13:25
-
12:57
-
12:52
-
12:37
-
12:15
-
11:59
-
11:40
-
11:19
-
10:56
-
10:35
-
10:16
-
09:55
-
09:40
-
09:15
-
09:00
-
06:30
-
04:03
-
01:00
-
00:53
-
00:48
-
00:38
-
00:20
- 1 июня 2020
-
23:50
-
23:35
-
22:59
-
22:28
-
21:56
-
21:41
-
20:54
-
19:59