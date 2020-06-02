Экс-форварды СКА Максим Карпов и Илья Каблуков стали игроками магнитогорского «Металлурга»

Магнитогорский «Металлург» заключил контракты с нападающими Максимом Карповым (два сезона) и Ильёй Каблуковым (один сезон), сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
28-летний Карпов в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 54 матчах, записав на свой счёт 15 (8+7) баллов при показателе полезности "+9" и 6 минутах штрафного времени. Форвард проводил на площадке 13 минут и 8 секунд за матч. В трёх встречах Кубка Гагарина Карпов очков не набрал.
32-летний Каблуков в 48 матчах регулярки сделал три результативных передачи при показателе полезности "+5" и 43 минутах штрафного времени. Форвард проводил на льду 13 минут и 41 секунду за матч. В плей-офф Каблуков не играл.
В минувшем сезоне оба хоккеиста защищали цвета СКА. В межсезонье «армейский» клуб обменял хоккеистов в «Амур», который впоследствии расторг контракты с хоккеистами.
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