Голышев: никуда сейчас не собираюсь, опция об отъезде в НХЛ активируется через год

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев прокомментировал появившуюся информацию о возможном отъезде в «Нью-Йорк Айлендерс».

«Первый раз об этом слышу. Я никуда сейчас не собираюсь, у меня ещё год обязательного контракта с «Автомобилистом», после которого активируется опция о возможном отъезде в НХЛ. Так что что будет потом – пока неясно. Будем думать вместе с семьёй, с «Автомобилистом», с «Айлендерс». Сейчас у меня ничего не меняется, я готовлюсь к сезону и хочу приносить пользу «Автомобилисту». Повторюсь, не знаю, откуда берётся информация о моём якобы отъезде», — сказал Голышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В минувшем сезоне Голышев набрал 25 (11+14) очков в 38 матчах регулярного чемпионата, в двух встречах Кубка Гагарина отметился одной передачей.