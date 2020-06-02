Агент Хартикайнена — о слухах про уход из «Салавата»: бред, ни единого намёка на правду
Симо Нииранен, агент форварда «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнена, опроверг информацию о том, что его клиент хотел покинуть Уфу из-за финансовых проблем клуба.
«Полный бред, ни единого намёка на правду. «Салават» уже знал, какой будет ситуация в КХЛ с потолком зарплат и каким будет финансовое положение клуба. У «Салавата» нет финансовых трудностей, Хартикайнен будет играть там по крайней мере в течение двух ближайших сезонов. Кто-то хотел сбить всех с толку, выдавая совершенно ложные слухи. Теэму – игрок «Салавата», и он останется там», – цитирует Нииранена Iltalehti.
Сообщалось, что зарплата Хартикайнена в уфимском клубе по подписанному в январе двухлетнему контракту составляет 90 млн рублей.
Хартикайнен: может быть, «Салавату» нужен хороший легионер или два добротных защитника
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