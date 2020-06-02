Экс-форвард «Автомобилиста» Артём Гареев стал игроком «Северстали»

Нападающий Артём Гареев в следующем сезоне будет играть за «Северсталь», сообщается в официальном «твиттере» череповецкого клуба. Контракт рассчитан на один год.

В прошлом сезоне Гареев выступал за «Автомобилист». Провёл 47 матчей в регулярке, набрал 17 очков (9+8) с показателем полезности "+4" Также провёл пять матчей в плей-офф. В среднем за матч Артём проводил на льду 13,5 минут в регулярном чемпионате и 14,5 минут в плей-офф.

За карьеру в КХЛ 28-летний нападающий также выступал за такие команды, как «Салават Юлаев» и новокузнецкий «Металлург». В общей сложности российский форвард принял участие в 339 матчах, в которых забросил 60 шайб и сделал 70 результативных передач при полезности "-1".