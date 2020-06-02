Якупов — о переподписании контракта со СКА: я адекватный человек и был готов что-то решать

Нападающий «Витязя» Наиль Якупов признался, что был бы готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в СКА. Сообщалось, что российский форвард был обменян в подольский клуб после отказа перезаключить контракт на новых условиях.
«Я адекватный человек и понимаю всю нынешнюю ситуацию с потолком зарплат. Вижу, что все идут на понижение в зарплате. Я тоже готов был разговаривать и что-то решать. Повторюсь, что никаких диалогов и предложений на этот счёт не было.
Был немного шокирован, потому что никаких предпосылок для этого не было. Хотя я готов был ко всему. В целом, конечно, жаль: Санкт-Петербург — отличный город, в СКА был замечательный коллектив. Ничего не поделаешь — нужно двигаться вперёд.
Меня обменяли, и я продолжаю готовиться к сезону, буду играть в хоккей и помогать команде. Для меня неправильно выбирать команду или партнёров. Моя задача — подготовиться к сезону летом, чтобы к сборам быть в оптимальной форме», — цитирует Якупова «Спорт Бизнес Online».
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