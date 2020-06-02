Дергачёв — об обмене из СКА: рад, что поменял обстановку. Вижу серьёзные задачи у «Витязя»

Нападающий «Витязя» Александр Дергачёв прокомментировал переход в подольский клуб в результате обмена со СКА.
«Рад, что поменял обстановку. Хочу побыстрее познакомиться с коллективом и тренерским штабом «Витязя». Я знаю команду и видел, как «Витязь» показал себя в прошлом сезоне, особенно в его начале. Команда с хорошими амбициями, и я вижу серьёзные задачи у коллектива. Я сверхмотивирован и хочу, чтобы сезон начался как можно скорее.
Мне только 23, не наигрался я ещё в хоккей, поэтому полон желания и сил выйти на лёд в джерси «Витязя». И забивать, отдавать и радовать поклонников подмосковной команды. Надеюсь с ними познакомиться и подружиться.
Буду ли жить в Подольске? Вопрос пока открыт, он в стадии решения. Надеюсь снять квартиру», — цитирует Дергачёва пресс-служба подольского клуба.
- 2 июня 2020
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