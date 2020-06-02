Курносов опроверг информацию, что Лямся не хочет видеть Цулыгина на скамейке «Салавата»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов поделился мнением о тренерском штабе команды, который возглавил Томи Лямся.
«Томи Лямся у нас уже третий год в клубе, он приходил вместе с Вестерлундом. У нас было время изучить стиль его работы. Руководству клубу кажется, что тренерская рокировка придаст новый импульс в тренерской мысли клуба.
Тренерский штаб сформирован на 95 процентов. Могу подтвердить, что в тренерском штабе будут Виктор Козлов, Николай Цулыгин, Михаил Васильев и Матиас Сарвела. С тренером вратарей пока контракт не подписан.
Слухи о том, что Лямся не хочет видеть Цулыгина на тренерской скамейке? С удивлением прочитал такую новость. Я даже комментировать это не хочу, информация не соответствует действительности», — рассказал Курносов в эфире «Эха Москвы в Уфе».
- 2 июня 2020
-
17:36
-
17:20
-
16:45
-
16:36
-
16:20
-
16:05
-
15:40
-
15:24
-
15:20
-
15:06
-
14:38
-
14:14
-
14:10
-
14:05
-
13:55
-
13:25
-
12:57
-
12:52
-
12:37
-
12:15
-
11:59
-
11:40
-
11:19
-
10:56
-
10:35
-
10:16
-
09:55
-
09:40
-
09:15
-
09:00
-
06:30
-
04:03
-
01:00
-
00:53
-
00:48