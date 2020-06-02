Курносов опроверг информацию, что Лямся не хочет видеть Цулыгина на скамейке «Салавата»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов поделился мнением о тренерском штабе команды, который возглавил Томи Лямся.



«Томи Лямся у нас уже третий год в клубе, он приходил вместе с Вестерлундом. У нас было время изучить стиль его работы. Руководству клубу кажется, что тренерская рокировка придаст новый импульс в тренерской мысли клуба.



Тренерский штаб сформирован на 95 процентов. Могу подтвердить, что в тренерском штабе будут Виктор Козлов, Николай Цулыгин, Михаил Васильев и Матиас Сарвела. С тренером вратарей пока контракт не подписан.



Слухи о том, что Лямся не хочет видеть Цулыгина на тренерской скамейке? С удивлением прочитал такую новость. Я даже комментировать это не хочу, информация не соответствует действительности», — рассказал Курносов в эфире «Эха Москвы в Уфе».