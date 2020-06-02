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Илья Казьянин вернулся в минское «Динамо»

Илья Казьянин вернулся в минское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

19-летний нападающий Илья Казьянин вернулся в минское «Динамо», информирует официальный сайт клуба из Беларуси.

В сезоне-2019/2020 Казьянин провёл три матча за основную команду минского «Динамо», забросив одну шайбу при показателе полезности «0» и отсутствии штрафных минут.

Генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков: «Я давно слежу за развитием карьеры Ильи. Считаю его талантливым нападающим, обладающим отличным голевым чутьём. Того же мнения придерживаются и наши тренеры, особенно Павел Перепехин, который работал с Ильёй в сборной U18. Безусловно, Казьянину нужно многому ещё научиться. Особенно тому, как надо распоряжаться своим талантом и отличными физическими данными. И в этом «Динамо» ему может помочь, дать шанс проявить себя».

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