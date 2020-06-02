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М. Воробьёв: в КХЛ удаляют за любой контакт. Смотрят, как красиво упал игрок

М. Воробьёв: в КХЛ удаляют за любой контакт. Смотрят, как красиво упал игрок
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий системы «Филадельфии Флайерз» Михаил Воробьёв поделился мнением о разнице между судейством в КХЛ и Северной Америке.

«Я когда приехал из Америки и сидел на самоизоляции, смотрел КХЛ. Здесь удаляют за любой малейший контакт, смотрят на то, как красиво упал игрок, а не на то, какой был силовой приём. Это моё мнение.

В НХЛ очень тяжело заработать удаление. В основном они идут за зацепы и подножки, за силовую борьбу редко удаляют, потому что нужно держать удар.

Если тут нападающий подъезжает к вратарю, а его защитник отталкивает и он падает, за это могут дать две минуты. А за что? Вратаря же защищают, нельзя пускать на свой пятак. Все тренеры учат, что пятак – это дом, туда нельзя пускать чужих. А здесь за это сразу удаляют», — цитирует Воробьёва «Горобзор» со ссылкой на эфир БСТ.

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