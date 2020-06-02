«Авангард» — о протестах в США: мы против расизма и насилия. Это ужасные вещи

Хоккейный клуб «Авангард» прокомментировал ситуацию с протестами в США. Напомним, протесты начались после убийства Джорджа Флойда. Афроамериканец был задержан полицией, во время задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание и скончался.
«Весь мир сейчас обсуждает не только коронавирус, но и случай, приведший к массовым протестам и беспорядкам в США, — смерть Джорджа Флойда. «Авангард» против расизма и против насилия. Это две ужасные вещи, которые, увы, существуют и против которых надо выступать открыто и мирно. Уважайте других и берегите себя», — указано в аккаунте «Авангарда» в «Инстаграме».
- 2 июня 2020
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