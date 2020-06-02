Яшкин: Кагарлицкий поможет мне в силовой работе и игре в обороне

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин прокомментировал возвращение в клуб форварда Дмитрия Кагарлицкого.



«Получается, что Кагарлицкий будет играть с нами в звене. Когда Петерссон ушёл в Ярославль, то нужно было найти замену в тройку под Шипачёва. Думаю, что у нас всё получится. Надеюсь, что Дима поможет мне в силовой работе и игре в обороне. Будет интересно.



Почему я не стал переходить в НХЛ? Сейчас не лучшее время для перехода, мало определенностей и гарантий. Лучше остаться здесь и наслаждаться хорошим хоккеем. Думаю, что менеджмент команды сделал всё, что мог. Кто-то ушёл, а кто-то пришёл — это нормально, в этом заключается их работа. Цели на следующий сезон рассматриваем только самые высокие», — заявил Яшкин в эфире „Матч ТВ“.

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