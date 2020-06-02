Казьянин: всем абсолютно понятно, что КХЛ — вторая по силе лига мира

Нападающий Илья Казьянин прокомментировал своё возвращение в минское «Динамо».



«С какими эмоциями возвращаюсь в команду? С самыми положительными. Надеюсь прогрессировать, ставить перед собой новые цели и добиваться их. Хочу доказать, что я не просто так попал в «Динамо», и подняться на планку выше в своём развитии.



Будем стараться попасть в плей-офф и там бороться за Кубок Гагарина. Других задач ставить нельзя. Надеемся на поддержку болельщиков и веру в нас.



Мне кажется, всем абсолютно понятно, что КХЛ — это вторая по силе лига в мире. Выступление в ней способствует развитию. Уровень мастерства игроков здесь очень высокий. В КХЛ не бывает лёгких соперников и проходных матчей. Но, конечно, сам по себе переход в клуб лиги — не пик карьеры. Как и любой спортсмен, хочу добиться большего. Надеюсь, в «Динамо» получится сделать шаг вперёд», — цитирует игрока официальный сайт клуба.