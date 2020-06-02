Казьянин: всем абсолютно понятно, что КХЛ — вторая по силе лига мира

Нападающий Илья Казьянин прокомментировал своё возвращение в минское «Динамо».
«С какими эмоциями возвращаюсь в команду? С самыми положительными. Надеюсь прогрессировать, ставить перед собой новые цели и добиваться их. Хочу доказать, что я не просто так попал в «Динамо», и подняться на планку выше в своём развитии.
Будем стараться попасть в плей-офф и там бороться за Кубок Гагарина. Других задач ставить нельзя. Надеемся на поддержку болельщиков и веру в нас.
Мне кажется, всем абсолютно понятно, что КХЛ — это вторая по силе лига в мире. Выступление в ней способствует развитию. Уровень мастерства игроков здесь очень высокий. В КХЛ не бывает лёгких соперников и проходных матчей. Но, конечно, сам по себе переход в клуб лиги — не пик карьеры. Как и любой спортсмен, хочу добиться большего. Надеюсь, в «Динамо» получится сделать шаг вперёд», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
- 2 июня 2020
-
21:28
-
20:58
-
20:31
-
20:07
-
19:47
-
19:39
-
19:21
-
19:07
-
18:41
-
18:23
-
17:59
-
17:36
-
17:20
-
16:45
-
16:36
-
16:20
-
16:05
-
15:40
-
15:24
-
15:20
-
15:06
-
14:38
-
14:14
-
14:10
-
14:05
-
13:55
-
13:25
-
12:57
-
12:52
-
12:37
-
12:15
-
11:59
-
11:40
-
11:19
-
10:56