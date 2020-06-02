В «Оттаве» может появиться капитан впервые с 2018 года

В следующем сезоне в клубе НХЛ «Оттава Сенаторз» может появиться капитан, сообщил главный тренер команды Ди Джей Смит. «Сенаторы» играют без капитана с 2018 года.



«Мы уже предварительно говорили об этом. Перед нами стоит непростой выбор. Готовы ли игроки? Пришло ли для этого время? Может стоит подождать ещё год? Надо дать ответы на эти вопросы. Будем обсуждать эту тему летом. В первую очередь нужно убедиться, что игрок к этому готов. И не надо торопиться.



Если игрок не будет готов, это скажется на игре команды. Капитаном должен быть хоккеист, чьё выступление не зависит от результата или того, как выглядит команда. Мы поговорим об этом с Пьером, руководством клуба и примем решение», — приводит слова тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.