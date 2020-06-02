Хоккеист Исхаков — об учёбе в США: у нас были классы «ЛГБТ» и «Супергероев»

Нападающий Руслан Исхаков, недавно подписавший контракт с финским ТПС, поделился воспоминаниями об учёбе в США.



«Первые два года студенты в Америке могут не выбирать специальность. Это время даётся на раздумье, чтобы изучить разные направления. И только на третий год ты обязан выбрать направление. Есть два семестра: осенний и весенний. В каждом семестре ты должен взять минимум четыре класса, при этом они могут быть из разных сфер. Это не так, как в России, когда ты идешь или на экономический, или на юридический, или на медицинский факультеты. В Америке — все направления вместе. Допустим, ты не уверен, что тебя тянет к бизнесу. Ты берешь пару классов бизнеса, пару классов математики и смотришь, нравится тебе или нет. В следующем семестре — можешь взять географию и историю, потом — лингвистику и медицинские науки.



Все иностранцы обязаны выбрать себе минимум два класса английского. Правда, ты можешь взять его в любом семестре за все время обучения. Я брал классы права, раза четыре географию, менеджмент, два раза математику, историю, французское кино, классическую мифологию. Выбор — просто огромный. Глаза реально разбегаются. Есть буквально всё. Ещё есть один класс, который для России покажется специфичным — он больше популярен в штатах ближе к Вашингтону: Филадельфия, Коннектикут, где я и учился. Класс «ЛГБТ». Для России — это нонсенс. Даже не знаю, разрешено это у нас или нет. А в Америке — с этим всё нормально. Таких людей там очень много. Когда приезжаешь в Россию, все равно какое-то неприятное отношение к этим людям. Ещё есть класс, который называется «Супергерои». И ты думаешь, что там могут преподавать? А на занятиях затрагивают темы религии, права, рас», — цитирует Исхакова «Спорт-экспресс».



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