Хоккеист Исхаков — об учёбе в США: у нас были классы «ЛГБТ» и «Супергероев»

Нападающий Руслан Исхаков, недавно подписавший контракт с финским ТПС, поделился воспоминаниями об учёбе в США.
«Первые два года студенты в Америке могут не выбирать специальность. Это время даётся на раздумье, чтобы изучить разные направления. И только на третий год ты обязан выбрать направление. Есть два семестра: осенний и весенний. В каждом семестре ты должен взять минимум четыре класса, при этом они могут быть из разных сфер. Это не так, как в России, когда ты идешь или на экономический, или на юридический, или на медицинский факультеты. В Америке — все направления вместе. Допустим, ты не уверен, что тебя тянет к бизнесу. Ты берешь пару классов бизнеса, пару классов математики и смотришь, нравится тебе или нет. В следующем семестре — можешь взять географию и историю, потом — лингвистику и медицинские науки.
Все иностранцы обязаны выбрать себе минимум два класса английского. Правда, ты можешь взять его в любом семестре за все время обучения. Я брал классы права, раза четыре географию, менеджмент, два раза математику, историю, французское кино, классическую мифологию. Выбор — просто огромный. Глаза реально разбегаются. Есть буквально всё. Ещё есть один класс, который для России покажется специфичным — он больше популярен в штатах ближе к Вашингтону: Филадельфия, Коннектикут, где я и учился. Класс «ЛГБТ». Для России — это нонсенс. Даже не знаю, разрешено это у нас или нет. А в Америке — с этим всё нормально. Таких людей там очень много. Когда приезжаешь в Россию, все равно какое-то неприятное отношение к этим людям. Ещё есть класс, который называется «Супергерои». И ты думаешь, что там могут преподавать? А на занятиях затрагивают темы религии, права, рас», — цитирует Исхакова «Спорт-экспресс».
Ранее 17-летний финский юниор Юусо Аалтонен показал, как повторяет трюк легендарного Петера Форсберга.
- 2 июня 2020
-
23:15
-
22:57
-
22:31
-
21:59
-
21:28
-
20:58
-
20:31
-
20:07
-
19:47
-
19:39
-
19:21
-
19:07
-
18:41
-
18:23
-
17:59
-
17:36
-
17:20
-
16:45
-
16:36
-
16:20
-
16:05
-
15:40
-
15:24
-
15:20
-
15:06
-
14:38
-
14:14
-
14:10
-
14:05
-
13:55
-
13:25
-
12:57
-
12:52
-
12:37
-
12:15