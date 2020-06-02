Фастовский: по Демидову договориться пока не удаётся. Видимо, сотрудничество не получится

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал подписание нападающего Эрика О`Делла и рассказал о ходе переговоров по новому контракту с Николаем Демидовым.



«Где будет играть О`Делл? Это не моё дело, куда кого ставить, тренер будет решать. Мы планировали увидеть его во втором звене, а не в первом. Он может играть и в центре, и с краю. Мы хотели усилить второе звено – это была основная задача на межсезонье. Финнам в первом звене тяжеловато.



По Демидову пока не удаётся договориться. Видимо, наше совместное сотрудничество в итоге не получится.



Овчинников? Он будет привлечён к первой команде, пройдёт предсезонку. Рассчитываем на его прогресс, он добавит нам моторики, азарта, энергии», — рассказал Фастовский в эфире «Матч ТВ».

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский заключил новый контракт с клубом